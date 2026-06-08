Real plant offenbar 150-Millionen-Angebot für Bayerns Olise

Real Madrid hat offenbar seine Fühler nach Michael Olise ausgestreckt, der möglicherweise der Spieler ist, für den Florentino Perez sein angekündigtes 150-Mio.-Angebot abgeben will.

Diese Worte von Bayern-Präsident Herbert Hainer sind eindeutig: „Michael Olise ist ein Spieler des FC Bayern München, der noch einen langen Vertrag hat – und wir sind kein Verkäuferverein. Sollte uns Florentino Perez ein Angebot schicken wollen – was bisher ja nicht der Fall ist – kann er sich das sparen“, sagte der FCB-Präsident bei einem Fanclub-Treffen.

150 Millionen Euro zu wenig für Bayern

Hintergrund des Statements von Hainer ist das angebliche Interesse von Real Madrid am FCB-Superstar. Der frisch wiedergewählte Real-Präsident hatte angekündigt, am Dienstag 150 Millionen Euro für einen Spieler bieten zu wollen, wobei es sich um Olise handeln soll. Nach Sky Sport Informationen würde der Rekordmeister aber selbst bei dieser enormen Summe ein Angebot der Königlichen ablehnen.

Dennoch ist wohl auch Olise nicht gänzlich unverkäuflich, so würden die Münchner sich mutmaßlich zumindest mit einem möglichen Transfer beschäftigen müssen, wenn ein Klub eines Tages mehr als 200 Millionen Euro bieten sollte.

Perez, der nach seinem Wahl-Sieg gegen Riquelme nun mindestens bis 2030 weiter im höchsten Amt des spanischen Rekordmeisters bleibt, ist aufgrund der strikten Bayern-Haltung nun allerdings in einer schlechten Position. Es ist fraglich, ob er tatsächlich ein 150-Mio.-Angebot an die Bayern abschickt, wenn er genau weiß, dass dieses abgelehnt wird und er dadurch schlecht dasteht.

Alvarez als Olise-Ersatz?

Sollte Perez bei seinen Olise-Avancen auf Granit stoßen, wäre nach Sky Sport Informationen auch Atletico-Superstar Julian Alvarez ein möglicher Kandidat für das weiße Ballett. Der 26-Jährige, an dem auch der FC Barcelona stark interessiert ist, absolvierte in der zurückliegenden Saison 49 Partien für die Rojiblancos, wobei er beeindruckende 20 Tore und neun Vorlagen beisteuerte.

Real hat bereits Kontakt zum Argentinier aufgenommen, der auch offen für einen Wechsel zum Stadtrivalen wäre. Atletico will allerdings 150 Millionen Euro für den Weltmeister haben, wobei unklar ist, ob Real diese Summe bezahlen würde, auch wenn der Vizemeister Alvarez‘ Fähigkeiten sehr schätzt.

(sport.sky.de/Berger/Plettenberg/Hartmann).

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