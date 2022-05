Real-Star Kroos reagiert auf Ibiza-Trip vom FC Bayern

Toni Kroos Verständnis für den Ibiza-Trip des FC Bayern gezeigt und die Spieler des deutschen Rekordmeisters verteidigt.

„Ich finde es auch gut, dass sie das trotz dieser Niederlage in Mainz durchgezogen haben. Das zeigt zudem ganz gut, dass heutzutage Leute von außen oder natürlich auch größtenteils Medien denken, sie könnten mit der Berichterstattung erwachsenen Leuten vorschreiben, was sie an freien Tagen zu tun haben oder eben nicht“, meinte der 32-Jährige in seinem Podcast Einfach mal Luppen.

Kroos verteidigt Bayern-Stars

Die Spieler der Münchner waren nach der 1:3-Niederlage in der Bundesliga bei Mainz für zwei Tage auf die balearische Ferieninsel geflogen. Bereits in der Woche zuvor hatte der FCB die Meisterschaft perfekt gemacht. Dennoch gab es viel Kritik für den Ausflug der Mannschaft, da die Saison erst am kommenden Samstag (alle Spiele LIVE und EXKLUSIV ab 15.30 Uhr bei Sky) zu Ende geht. Unter anderem Hertha-Coach Felix Magath und Sky Experte Lothar Matthäus kritisierten den Zeitpunkt der Reise.

Doch für Kroos sei die Kritik unangemessen, da der FC Bayern sich die zehnte Meisterschaft in Folge holte. „Sie hatten ein Ziel erreicht, sie hatten auch etwas zu feiern und haben von ihrem Arbeitgeber offiziell zwei Tage frei bekommen“, erklärte der Real-Star und ehemalige Bayern-Spieler.

