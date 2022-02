via

Sky Sport Austria

Der FC Sevilla hat das Siegen verlernt.

Der erste Verfolger von Real Madrid in der spanischen Fußball-LaLiga kam am Samstagabend beim Tabellenzwölften Osasuna über eine Nullnummer nicht hinaus und musste sich zum dritten Mal in Folge mit einem Remis zufriedengeben.

Der Rückstand auf die „Königlichen“ beträgt drei Punkte, die bekommen es erst am Sonntag zu Hause mit Granada zu tun.

(APA)/Bild: Imago