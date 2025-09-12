Real-Verteidiger fällt monatelang aus

Der Deutsche Antonio Rüdiger muss mehrere Monate pausieren. Der Abwehrspieler von Real Madrid verletzte sich am linken Oberschenkel und dürfte seinem Verein in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen.

Der 32-Jährige zog sich die Blessur im Abschlusstraining für das Auswärtsspiel in San Sebastian am Samstag zu. Real Madrid teilte außerdem mit, dass der weitere Heilungsverlauf abzuwarten sei. Die Madrilenen starteten mit drei Siegen unter dem neuen Trainer Xabi Alonso in die Meisterschaft.

Was der Rüdiger-Ausfall für ÖFB-Verteidiger David Alaba bedeuten könnte, ist noch nicht klar. Der 33-jährige ÖFB-Kapitän rutschte in der Real-Defensivhierarchie zuletzt auf den fünften Rang. In der aktuellen Saison kam Alaba noch nicht zum Einsatz.

DFB-Team bis Jahresende ohne Rüdiger

Neben Real Madrid vergrößern sich auch für den deutschen Bundestrainer Julian Nagelsmann die Verletzungssorgen. Zuletzt hatten bereits Jamal Musiala, Kai Havertz, Marc-André ter Stegen, Tim Kleindienst, Deniz Undav und Nico Schlotterbeck gefehlt. Rüdiger hatte sowohl gegen die Slowakei (0:2) als auch gegen Nordirland (3:1) in der Startelf gestanden.

Deutschland trifft im Oktober in der WM-Qualifikation auf Luxemburg (10. Oktober) und Nordirland (13. Oktober), im November folgt das Rückspiel in Luxemburg (14. November) sowie das Heimspiel gegen die Slowakei (17. November).

(SID/Red.)

Bild: Imago