Real vor Mega-Umbruch? Die Streichliste der Königlichen

via

via Sky Sport Austria

Real Madrid möchte sich nach Informationen der AS von acht namhaften Profis trennen, um Platz für neue Superstars wie Kylian Mbappe und Erling Haaland zu generieren. Sky Sport fasst die Namen zusammen.

Insgesamt rechnet das spanische Medium mit acht prominenten Abgängen. Darunter befinden sich auch Namen wie Gareth Bale, der nach heftiger Medienkritik zurückgerudert hat, sowie zwei ehemalige Eintracht-Frankfurt-Stars.

Neben drei ablösefreien Abgängen dürften fünf weitere Name noch eine Ablösesumme in die Kasse spülen. Diese Gelder sollen dann in die millionenschweren Wunschkandidaten investiert werden. Mit Kylian Mbappe scheint schon alles beschlossene Sache zu sein: Der Weltmeister von 2018 kommt ablösefrei von Paris Saint-Germain, streicht angeblich ein Handgeld von über 60 Millionen Euro ein und verdient wohl knapp 30 Millionen Euro pro Jahr.

Klar ist: Real muss und wird sich im Sommer von einigen Stars trennen, um auch in Zukunft Hochkaräter präsentieren zu können.

Verlassen diese Stars Real Madrid im Sommer?

GARETH BALE: Der Waliser steht bei den Königlichen schon länger auf dem Abstellgleis, ist bereits 2020 an die Spurs verliehen worden. In dieser Saison kommt er auf fünf Einsätze. Nun läuft sein Vertrag aus, der Abgang ist beschlossene Sache.

MARCELO: Der Brasilianer steht ebenfalls vor dem Absprung, kommt auch altersbedingt kaum noch zum Zug. Sein Vertrag läuft ebenfalls aus, wird Real als Vereinslegende mit vier Champions-League-Siegen und fünf Meisterschaften verlassen.

ISCO: Unter Trainer Carlo Ancelotti spielt Isco keine Rolle mehr, ist in den vergangenen sechs Spielen nicht einmal mehr als Einwechselspieler zum Zug gekommen. Der Spanier muss sich im Sommer ebenfalls einen neuen Verein suchen, kostet keine Ablöse.

EDEN HAZARD: Auch das 115 Millionen Euro teure Missverständnis zwischen Real und dem Belgier könnte im Sommer enden. Nach Informationen der AS wollen sich die Königlichen Angebote anhören. Sein Vertrag läuft noch bis 2024.

LUKA JOVIC: Der ehemalige Eintracht-Profi ist 2019 für über 60 Millionen Euro nach Spanien gewechselt, konnte sich aber nie durchsetzen. In der laufenden Saison kommt er gerade einmal auf 13 Kurzeinsätze in La Liga. Die Zeichen stehen auf Trennung.

JESUS VALLEJO: Der 25-Jährige ist in der Saison 2016/17 für die Eintracht aktiv gewesen. Als Hoffnungsträger für die Innenverteidigung hat er allerdings die Erwartungen nie erfüllen können. Seine Zukunft in Madrid scheint beendet.

MARIANO DIAZ: Der Mittelstürmer kommt wie Jovic nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus, an Karim Benzema gibt es seit Jahren kein Vorbeikommen. In dieser Saison stand er wettbewerbsübergreifend gerade einmal 228 Minuten auf dem Platz.

DANI CEBALLOS: 75 gespielte Minuten in der Saison machen deutlich: Dani Ceballos befindet sich auf dem Abstellgleis. Sein Vertrag läuft zwar noch bis 2023, dennoch soll er sich bereits auf dem Sprung zu seinem Ausbildungsklub Betis befinden.

(skysport.de) / Bild: Imago