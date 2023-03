Real vs. Liverpool & Napoli vs. Frankfurt: Das sind die Aufstellungen

via

Die ersten sechs Plätze für das Viertelfinale der UEFA Champions League sind bereits vergeben, in den verbleibenden Achtelfinal-Rückspielen kämpfen Real Madrid, Liverpool, SSC Napoli und Eintracht Frankfurt um die letzten Tickets für die besten Acht der Königsklasse.

Das Hinspiel in Liverpool bot ein Spektakel. Nach einem schnellen 2:0 für die „Reds“ konnte sich das „weiße Ballett“ am Ende klar mit 5:2 durchsetzen. Der LFC benötigt nun im Estadio Santiago Bernabeu in Madrid eine Sensation. Diese Startelf schickt Jürgen Klopp im Rückspiel aufs Feld:

Bei Real Madrid fehlt weiterhin ÖFB-Teamkapitän David Alaba. Der Verteidiger befindet sich nach einer Muskelverletzung im Aufbautraining. Coach Carlo Ancelotti vertraut im Rückspiel auf folgende Spieler:

Im zweiten Match des Abends trifft Eintracht Frankfurt von Trainer Oliver Glasner im Stadio Diego Armando Maradona auf den SSC Napoli. Die Italiener konnten sich in Frankfurt mit 2:0 durchsetzen und möchten im Rückspiel mit den eigenen Fans im Rücken den Aufstieg ins Viertelfinale feiern.

Startelf von Napoli

Startelf von Frankfurt

Schwere Ausschreitungen vor Neapel gegen Frankfurt

