Real vs. Paris HEUTE LIVE auf Sky Sport Austria: Alle Infos zum Achtelfinal-Rückspiel

K.o.-Phase in der Champions League: Real Madrid empfängt heute Paris Saint-Germain (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass). Hier bekommst Du alle Infos zum Achtelfinal-Rückspiel!

Das Hinspiel wurde durch ein spätes Tor durch den überragenden Mbappé in der allerletzten Minute der Nachspielzeit entschieden. Real Madrid lieferte kein gutes Spiel ab und PSG hätte durchaus schon früher in Führung gehen können. Am Ende gehen die Pariser mit einem 1:0 Sieg aus dem Hinspiel nach Madrid ins Bernabeu.

Im Rückspiel sollte man Real aber keinesfalls abschreiben. Im Estadio Santiago Bernabeu muss man erstmal gewinnen oder Unentschieden spielen und Real Madrid weiß ganz genau wie Champions League K.o.-Spiele funktionieren. Paris kann sich also auf ein anderes Real als im Hinspiel einstellen. Schafft es Ancelotti sein Team taktisch und motivational so gut einzustellen, dass Madrid gegen Paris gewinnt oder bringt PSG das Hinspielergebnis über die Ziellinie?

Real Madrid gegen Paris Saint-Germain: Infos zum Achtelfinal-Rückspiel

Wann? Das Spiel findet am Mittwoch, 9. März um 21:00 Uhr statt.

Wo? Gespielt wird im Estadio Santiago Bernabeu in Madrid.

Die Achtelfinal-Rückspiele der UEFA Champions League live bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Mittwoch

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr: Real Madrid – Paris St. Germain live auf Sky Sport Austria 2

20:00 Uhr: Manchester City – Sporting Lissabon live auf Sky Sport Austria 3

