Real will bei Mbappe-Debüt Super Cup holen

Atalanta Bergamo fordert am Mittwoch (ab 20:50 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass) in Warschau Real Madrid im Fußball-Super-Cup der UEFA. Für den italienischen Europa-League-Sieger ist es die erste Teilnahme am Gipfeltreffen der Europacup-Gewinner der vergangenen Saison.

Der spanische Rekordsieger der Champions League ist hingegen quasi Stammgast und geht beim erwarteten Pflichtspieldebüt von Superstar Kylian Mbappe als klarer Favorit auf den bereits sechsten Super-Cup-Titel los.

Dieser wäre ein weiterer Rekord für den Klub des weiterhin verletzt ausfallenden David Alaba. Trainer Carlo Ancelotti erwartet seine Startruppe wenige Tage vor dem Start in die nationale La Liga noch nicht in Galaform, ist aber siegessicher. „Es wird wie immer hart, denn es ist der Saisonstart. Aber wir gehen mit vollem Selbstvertrauen und Überzeugung in das Spiel“, betonte Ancelotti. Der Gegner aus seinem Heimatland sei nicht zu unterschätzen. „Atalanta hat eine fantastische Europa-League-Saison gespielt und Topteams wie Liverpool ausgeschaltet. Wir haben großen Respekt vor dieser Mannschaft, aber wir hoffen, dass wir auf unserem Toplevel sein werden.“

Gasperini freut sich auf Super-Cup-Duell mit „höchst dekortiem Klub der Welt“

Sein Gegenüber Gian Piero Gasperini verwies auf die Größe des Ereignisses für sein Team im Duell mit dem 15-fachen CL-Sieger. „Wir spielen gegen den am höchst dekorierten Klub der Welt, gegen die Mannschaft, die weltweit die meisten Spiele gewonnen hat. Ein Finale wie dieses um diesen Pokal gegen einen so wichtigen Verein zu spielen, wäre bis vor kurzem noch undenkbar gewesen. Es ist ohne Zweifel ein Höhepunkt, vielleicht der Höhepunkt in der Geschichte von Atalanta.“

Bergamo-Kapitän Marten de Roon gefällt es in der Position des Außenseiters. „Es war gegen Leverkusen das Gleiche, vielleicht ist es eine gute Rolle für uns“, meinte der Niederländer mit dem Hinweis auf das gegen die Deutschen gewonnene EL-Finale.

