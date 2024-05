Reals Tchouaméni für EM fraglich

Real Madrid im Saisonfinish und möglicherweise auch Frankreich bei der EM müssen ohne Aurélien Tchouaméni auskommen. Der französische Mittelfeldspieler, der beim 2:1-Heimsieg gegen Bayern München nach einer Stunde ausgewechselt werden musste, fällt mit einem Ermüdungsbruch im linken Fuß aus, wie der spanische Fußball-Club am Donnerstag mitteilte. Eben diesen Fuß hatte er sich erst im Herbst gebrochen.

Die Ausfallzeit wird auf drei bis vier Wochen geschätzt, womit ein Einsatz von Tchouaméni im Finale der Champions League am 1. Juni gegen Borussia Dortmund stark gefährdet ist. Auch seine EM-Teilnahme scheint fraglich. Frankreich trifft beim Turnier in Deutschland ab Mitte Juni in der Gruppenphase unter anderem auf Österreich.

