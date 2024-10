Rebound-Bestleistung von Pöltl bei Toronto-Niederlage

Trotz eines Double-Double von Jakob Pöltl samt persönlicher Rebound-Bestleistung in der National Basketball Asociation (NBA) haben die Toronto Raptors am Montag (Ortszeit) die dritte Niederlage im vierten Saisonspiel einstecken müssen. Die Kanadier unterlagen den Denver Nuggets 125:127 nach Verlängerung. Der 29-jährige Wiener erzielte 16 Punkte und holte 19 Abpraller, acht davon in der Offensive. Hinzu kamen zwei Assists und ein Block in 40:11 Einsatzminuten.

Im Duell mit dem NBA-Champion des Jahres 2023 hatten sich die Raptors nach viereinhalb Minuten im dritten Viertel auf 75:60 abgesetzt. 2:17 Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit lagen sie 111:101 voran. Aber die Nuggets schafften in letzter Sekunde den Ausgleich zum 114:114. In der Overtime sollte Toronto nicht mehr in Führung gehen.

Überragender Spieler auf dem Parkett war Nikola Jokic, der 40 Punkte für Denver markierte, sieben davon in der Extraperiode. Hinzu kamen zehn Rebounds. Die Raptors, bei denen Pöltl erstmals in der laufenden Saison doppelt zweistellig anschrieb, wurden von Scottie Barnes, der im Finish verletzt ausschied, und RJ Barrett, der sein Saisondebüt gab, mit 21 bzw. 20 Zählern angeführt. Am Mittwoch sind die Kanadier bei den Charlotte Hornets zu Gast.

Boston Celtics bleiben ungeschlagen

Weiterhin ungeschlagen bleiben die Boston Celtics nach einem 119:108 gegen die Milwaukee Bucks. Jaylen Brown erzielte 30 Punkte für den Titelverteidiger, Payton Pritchard steuerte 28 bei. Auf 4:0 schraubten auch die Cleveland Cavaliers durch ein 110:104 bei den New York Knicks ihre Bilanz. Darius Garland sorgte für 34 Zähler der Franchise aus Ohio. Erstmals im Spieljahr als Verlierer vom Parkett mussten die Los Angeles Lakers. Sie verloren bei den Phoenix Suns 105:109. LeBron James musste sich mit elf Punkten begnügen. Protagonisten aufseiten der Suns waren Devin Booker und Kevin Durant mit 33 bzw. 30 Zählern. Paolo Banchero führte Orlando Magic mit einer Karrierebestleistung von 50 Punkten zu einem 119:115 gegen die Indiana Pacers.

(APA)/Beitragsbild: Imago