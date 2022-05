Rechnung offen! Diesen Gegner wünscht sich Salah fürs Finale

Der FC Liverpool hat sich nach einer furiosen Aufholjagd gegen den FC Villarreal das erste Ticket für das Endspiel der Champions League (live auf Sky Sport Austria) gesichert. Offen ist noch, ob es die Reds dort mit Real Madrid oder Manchester City zu tun bekommen.

Liverpool-Coach Jürgen Klopp kann am Mittwochabend das Spiel der beiden Konkurrenten im Bernabeu ganz entspannt verfolgen. „Egal, wer es gewinnt, es wird großartig werden“, sagte er nach dem 3:2-Sieg in Villarreal im Sky-Interview. Einen Wunschgegner für das Finale hat der 54-Jährige nicht: „Ich kann mir da keinen Gegner wünschen. Es wird so oder so ein Wahnsinn. Wer weiterkommt, der wird es verdienen und dann treffen wir uns in Paris.“

Salah will gegen Real Rechnung begleichen

Etwas konkreter wir dagegen Mohamed Salah. „Wenn ich ehrlich bin, will ich gegen Madrid spielen“, sagte der Angreifer gegenüber BT Sport. City sei „ein wirklich starkes Team. Wir haben in dieser Saison schon einige Male gegen sie gespielt.“

Mit Real hat Salah allerdings noch eine Rechnung offen: „Wir haben das Finale schon mal gegen Madrid verloren [1:3, 2017/18]. Ich will gegen sie spielen und hoffe, dass wir diesmal gewinnen.“

Beitragsbild: Imago