Red Bull-Fahrerwechsel fix: Lawson verliert Cockpit an Tsunoda

Red Bull vollzieht bereits vor dem dritten Saisonrennen in Japan einen Fahrerwechsel. Liam Lawson verliert sein Cockpit an der Seite von Max Verstappen. Für den Neuseeländer steigt Yuki Tsunoda von den Racing Bulls zum großen Schwesternteam auf.

Der Fahrertausch hatte sich in den vergangenen Tagen nach dem Großen Preis von China bereits angedeutet. Sky F1-Experte Ralf Schumacher hatte diesen bereits am Montag live im TV verkündet. Nach einer Krisensitzung der Bosse im Headquarter in Milton Keynes ist die Entscheidung nun fix.

Für Lawson endet damit ein ganz kurzes F1-Kapitel bei Red Bull. Er fährt künftig an der Seite von Isack Hadjar wieder für die Racing Bulls. Der 23-Jährige war nach nur elf Rennen in zwei Jahren für die Racing Bulls und dessen Vorgängerteam AlphaTauri zu Red Bull befördert worden. Dort fuhr er den Erwartungen in Australien und China aber meilenweit hinterher.

In Melbourne qualifizierte sich Lawson nur für Startplatz 18, schied im nassen Rennen dann allerdings weit außerhalb der Punkte liegend nach einem Crash aus. In Shanghai belegte er in der Qualifikation den 20. und letzten Startplatz, verpasste im Grand Prix als Zwölfter dann erneut die Punkteränge wie auch im China-Sprint (P14). Teamkollege Verstappen fuhr hingegen bereits 36 Punkte ein und liegt in der Fahrerwertung auf dem zweiten Rang.

Tsunoda in Suzuka im Red Bull

Den Platz von Lawson nimmt ab sofort Tsunoda ein. Der Japaner fährt seine fünfte Saison in der Formel 1 und hatte bereits nach dem Aus von Sergio Perez auf den Sitz bei Red Bull neben Verstappen gehofft, zog aber gegen Lawson den Kürzeren. Der 24-Jährige präsentiert sich in starker Form. In Australien landete Tsunoda im Qualifying auf P5, in China auf P9. In beiden Rennen verpasste er aufgrund unglücklicher Strategieentscheidungen allerdings die Punkteränge.

Das erste Rennwochenende für Red Bull bestreitet Tsunoda in der kommenden Woche ausgerechnet in seiner japanischen Heimat in Suzuka (ab 4. April, live auf Sky Sport F1 – streame mit dem Sky X-Traumpass).

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

(skysport.de) / Foto: IMAGO