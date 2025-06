Salzburg gibt Abwehrspieler leihweise nach Deutschland ab

Red Bull Salzburg hat Defensivspieler Hendry Blank leihweise nach Deutschland abgegeben. Der Innenverteidiger wechselt zu Hannover 96. Der deutsche Zweitligist hat sich zudem eine Kaufoption für den 20-Jährigen gesichert.

Für Salzburg absolvierte Blank nach seinem Transfer im Winter 2024 nur 15 Pflichtspiele. Dabei gelang dem Defensivspieler ein Assist. Das Saisonfinish verpasste Blank aufgrund von Oberschenkel- und Adduktorenproblemen komplett.

„Jeder, der sich in Deutschland ein bisschen mit Fußball auskennt, verbindet etwas mit Hannover 96. Die Vorfreude, hier ins Stadion einzulaufen, ist riesig. Auf dem Platz zeichnet mich schon eine gewisse Ruhe aus, gerade in Situationen mit dem Ball und im Spielaufbau. Gegen den Ball in den Zweikämpfen kann es dann auch mal etwas aggressiver zugehen. Ich möchte meine Stärken einsetzen, um mit der Mannschaft erfolgreich zu sein, und gleichzeitig mich persönlich so gut es geht weiterentwickeln. Ich bin überzeugt, dass dafür bei 96 gut aufgehoben bin“, sagt Blank zu seinem Wechsel nach Deutschland.

Bild: GEPA