Red Bull Salzburg holt alten Bekannten zurück

Der FC Red Bull Salzburg war ein weiteres Mal am Transfermarkt tätig. Die Salzburger holen ein bekanntes Gesicht zurück in die Mozartstadt. Bernardo Fernandes da Silva Junior, zuletzt in der Premier League für Brighton & Hove Albion im Einsatz, wird bis zum Saisonende ausgeliehen.

Im Jahr 2016 war der Defensivspieler bereits für Red Bull Salzburg tätig. Danach wechselte Bernardo zu RB Leipzig, ehe er 2018 bei Brighton in der englischen Premier League unterschreibt. Nun kehrt der 25-Jährige bis zum Sommer an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Sportdirektor Christoph Freund: “Für uns hat sich kurzfristig eine sehr gute Möglichkeit ergeben, Bernardo zurückzuholen. Er ist ein in der Defensive sehr flexibel einsetzbarer Spieler und wird uns von Beginn an weiterhelfen können. Aufgrund seiner Vergangenheit wird Bernardo keine Anpassungsschwierigkeiten an unserem Fußball bzw. im Klub haben.”

