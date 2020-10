Red Bull Salzburg in ICE-Liga weiter makellos

Der EC Red Bull Salzburg bleibt in dieser Spielzeit ungeschlagen und verteidigt gegen den EC-KAC die Tabellenführung.

Die Klagenfurter mussten die erste Auswärtsniederlage in dieser Saison hinnehmen. Für die Mozartstädter war es saisonübergreifend bereits der vierte Sieg in Serie über den KAC. In den ersten 40 Minuten der Sonntagsbegegnung erspielten sich die Gastgeber eine 2:0-Führung. Die Klagenfurter konnten nicht mehr entscheidend verkürzen und mussten sich schließlich mit 2:4 geschlagen geben und rutschten in der Tabelle auf den fünften Tabellenrang.

EC RED BULL SALZBURG – EC-KAC 4:2 (1:0,1:0,2:2)

Tore RBS: Schofield (8.), Chorney (39./pp1), Raffl (48.), Joslin (53.)

Tore KAC: Koch (51.), Ganahl (58.)

Quelle: ICE Hockey League

Beitragsbild: GEPA