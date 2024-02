Salzburg zieht Goalie-Talent aus Liefering hoch

Meister Red Bull Salzburg hat den 17-jährigen Salko Hamzic vom FC Liefering mit einem Profivertrag ausgestattet. Das Goalie-Talent unterzeichnet bei den „Bullen“ einen Kontrakt bis 30. Juni 2027.

Der Bosnier stammt aus dem Salzburg-Nachwuchs. Hamzic hat mehrere Jahrgänge in der Red Bull Akademie verbracht und u.a. zum Gewinn von mehreren Meistertiteln beigetragen.

Mittlerweile hält Hamzic bei vier Einsätzen in der UEFA Youth League-Mannschaft sowie drei weiteren Partien für den FC Liefering in der zweiten Liga. Die Frühjahrsvorbereitung bestritt der Tormann mit dem FC Red Bull Salzburg im Trainingslager in Marbella.

Hamzic soll weiterhin als Kooperationsspieler bei Liefering zum Einsatz kommen.

(Red Bull Salzburg / Red.)

Bild: GEPA