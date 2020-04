Red Bull Solo Q – das ultimative League of Legends Turnier

Red Bull Solo Q ist das offizielle 1v1 League of Legends-Turnier in Kooperation mit Riot Games

Österreich-Sieger erhält 1.000 Euro Preisgeld und einen Platz im Europafinale in Dänemark

Gamer aus über 35 Ländern kämpfen weltweit um den Red Bull Solo Q Gesamtsieg

Das erste Qualifikationsturnier für Österreich startet online am 25. April 2020

Der Solo Q-Champion gewinnt eine ultimative LoL All-Star 2020 Live-Experience

„Are you ready to duel?” Heute fällt weltweit der Startschuss zu Red Bull Solo Q – dem offiziellen League of Legends (LoL) 1v1 Turnier. In Österreich beginnt für alle Amateur-Gamer ab sofort die Anmeldefrist für das ultimative LoL-Battle! redbull.com/soloq

Im KO-Modus zum Österreich-Sieg

1-gegen-1-Duelle um die Krone des besten LoL-Gamers Österreichs versprechen Spannung pur ab dem ersten Duell. In insgesamt vier Qualifikationsturnieren, die am 25. April, sowie am 2., 9. und 10. Mai 2020 online stattfinden, können sich die Gamer in die Gruppenphase hocharbeiten. Damit es trotz 1v1-KO-Modus für die Teilnehmer nicht nach der ersten Niederlage „Game over“ heißt, gibt es die Möglichkeit, im Quali-Zeitraum mehrmals mitzumachen. Pro Qualifikationsrunde steigen je zwei Gamer in die Gruppenphase auf, in der die Top 8 am 16. und 23. Mai um die Teilnahme am Finalturnier kämpfen. Ab sofort können sich alle Amateur-Gamer Österreichs für die Online-Qualifikationsturniere ab 25. April 2020 anmelden!

Finalturnier wird live gestreamt Red Bull überträgt das große Finale am 30. Mai LIVE auf twitch. Neben 1.000 Euro Preisgeld qualifiziert sich der Österreich-Champ für das Red Bull Solo Q Europafinale in Dänemark und kämpft dort um einen Startplatz beim Weltfinale, das in Deutschland stattfinden wird.

Red Bull Solo Q Gewinner winkt All-Star 2020 Experience

Es kann nur einen geben! In über 35 Ländern weltweit starten im April 2020 die Qualifikationsturniere für Red Bull Solo Q. Tausende Amateur-Gamer kämpfen in den nationalen Turnieren im KO-Modus um den nationalen Hot Seat für das Red Bull Solo Q Weltfinale in Deutschland. Und hier geht es nicht nur um Ruhm und Ehre. Dem Weltfinal-Gewinner winkt die ultimative League of Legends All-Star 2020 Live-Experience, dem Jahres-Highlight des LoL-Universums.

Jetzt anmelden!

Ab sofort kann sich jeder österreichische Amateur-Gamer für die nationalen Online-Qualifikationsturniere ab 25. April 2020 anmelden! redbull.com/soloq

Quelle: Red Bull