Red Bull wirbt weiteren Mercedes-Mitarbeiter ab

Neben der Verlängerung der Partnerschaft mit Motorenlieferant Honda um zwei Jahre bis 2025 hat Red Bull offenbar auch einen weiteren hochrangigen Mitarbeiter von der Konkurrenz abgeworben.

Wie motorsport.com berichtet, kommt Phil Prew von Mercedes, wo er zuletzt Chefingenieur der Motorenabteilung war. Auch der neue neue technische Direktor bei Red Bull Powertrains, Ben Hodgkinson, war zuvor bei Mercedes tätig.

Red Bull gründete mit Powertrains einen internen Motorenhersteller, der in einer Übergangsphase mit Honda zusammenarbeiten sollte.

Der Plan sah bislang vor, dass Powertrains nach der Saison 2023 in Eigenregie handeln sollte. Dies wurde nun im Hinblick auf die Reform zur Saison 2026 verworfen. Die Motoren werden weiterhin „fix und fertig in Japan hergestellt“, wie Red-Bull-Motorsportchef Dr. Helmut Marko bereits im Frühjahr in der Autorevue andeutete.

