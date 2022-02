„Reds“-Trainer Klopp mit 50 CL-Siegen im elitären Kreis

Nach seinem 50. Sieg als Trainer in der Fußball-Champions-League gegen den italienischen Meister Inter Mailand (Spielbericht + Video-Highlights) hat Jürgen Klopp nicht viel auszusetzen gehabt. Einzig die Verletzung von Stürmer Diogo Jota störte den Erfolgscoach von Liverpool ein wenig. „Er hat etwas an den Bändern im Knöchel. In der Halbzeit ist sein Knöchel angeschwollen“, berichtete der Deutsche nach dem 2:0 im Achtelfinal-Hinspiel bei Inter Mailand am Mittwoch. Die Verantwortlichen wüssten „noch nichts Genaues“, betonte er.

Mit seinen 50 Siegen gehört er nun einem elitären Kreis an. Die weiteren Vertreter: Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Jose Mourinho, Louis van Gaal und Rafa Benitez. Und Klopp winken weitere Siege, das Viertelfinale ist damit im Rückspiel am 8. März zum Greifen nah.

(APA) / Bild: Imago