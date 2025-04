„Referee Audio“ bei Red Bull Salzburg gegen Austria Wien – live bei Sky

Schiedsrichter Markus Hameter ist mit einem Spezialmikrofon ausgestattet und lässt die Fans an den Funksprüchen des Schiedsrichter-Teams teilhaben

Was Fans in der Formel 1 zu schätzen wissen, bringt Sky erstmals mit der „Referee Audio“ in enger Zusammenarbeit mit den ÖFB-Schiedsrichtern in die ADMIRAL Bundesliga: Funksprüche und zusätzlich die Kommunikation des Schiedsrichters mit den Spielern auf dem Rasen im Live-Betrieb! Im Topspiel der ADMIRAL Bundesliga am Sonntag zwischen Red Bull Salzburg und Austria Wien wird Referee Markus Hameter mit einem Spezialmikrofon ausgestattet und stellt den Sky Seher:innen die Funkverbindung mit seinem Schiedsrichter-Team zur Verfügung. Zudem fangen zwei Kameras die Aktionen des Schiedsrichters während der Partie ein und schaffen im Zusammenspiel mit dem Audiosignal eine neue Art das Spiel zu erleben.

Uwe König, Sportchef bei Sky Österreich: „Mit dem ersten Einsatz der ‚Referee Audio‘ während eines Spiels der ADMIRAL Bundesliga machen wir einen weiteren Schritt, um die Fans bei Sky noch tiefer ins Geschehen auf dem Rasen eintauchen zu lassen. Vom Münzwurf, den Diskussionen des Schiedsrichterteams bis zu den großen Emotionen auf dem Platz nach den Entscheidungen – die Zuschauer:innen erhalten am Sonntag ein einmaliges audiovisuelles Fußballerlebnis. Mein Dank gilt den Schiedsrichtern mit ihrem Chef Ali Hofmann, die erneut gemeinsam mit uns eine innovative Lösung in Österreich umsetzen.“

Im Anschluss an das Spiel wird Schiedsrichter Markus Hameter in einer Live-Schalte bei Talk & Tore über seinen Eindruck von der ADMIRAL Bundesliga Premiere sprechen.

Bild: Imago