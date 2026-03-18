Regen in Miami: Kraus & Tagger müssen warten

Regenfälle haben beim WTA1000-Tennisturnier in Miami für Verzögerungen gesorgt.

Sinja Kraus‘ Erstrunden-Partie gegen die US-Amerikanerin Alycia Parks wäre die zweite nach 16.00 Uhr MEZ gewesen, jene von Lilla Tagger gegen die Deutsche Ella Seidel die dritte. Ob diese Matches noch am Mittwoch über die Bühne gehen werden, war zunächst unsicher, weil laut Veranstalter nicht vor 22.00 Uhr MEZ mit dem Programm gestartet werden kann.

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(APA)

Bild: Imago