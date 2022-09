Reifeltshammer über mögliche Kooperation: „Will mich nicht auf einen Verein festlegen“

via

Vereinskooperationen sind in der ADMIRAL Bundesliga keine Seltenheit mehr. Austria Lustenau hat bekanntlich eine Kooperation mit Clermont, die Austria aus Klagenfurt hat schon öfter auf Leihspieler des FC Bayern München zurückgegriffen. Rieds sportlicher Leiter Thomas Reifeltshammer hat sich zu der Thematik in der neuesten Folge von DAB | Der Audiobeweis geäußert.

„Natürlich ist es interessant, dass man Spieler in den Kader dazuholt, die bei größeren, besseren Vereinen vielleicht nicht spielen. Aber da will ich mich gar nicht auf einen Verein festlegen“, sagte der 34-Jährige. „Ich denke wenn man Qualitätsspieler haben will, die einem sofort helfen, kann das sehr gut über eine Leihe funktionieren. Wobei zu viele Leihen im Kader auch nicht zielführend sind.“

