Reifeltshammer über Neuzugänge: „Sollten uns etwas geben, das wir noch nicht haben“

via

via Sky Sport Austria

Vor dem Heimspiel der SV Ried gegen Austria Lustenau (live und exklusiv auf Sky Sport Austria 3 – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass) plagt die Innviertler das Verletzungspech. Neben Julian Turi und Matthias Gragger verletzte sich Mittelfeldspieler Nikola Stosic in der ersten Runde der ADMIRAL Bundesliga beim Auswärtsspiel gegen den SK Rapid. Vor allem im Zentrum fehlt es jetzt an Spielern, wie Reifeltshammer im Sky- Interview verrät. Eine Verpflichtung müsse aber „nachhaltig Sinn machen“, so der 34-Jährige.