Reifeltshammer zu Neo-Trainer Heinle: „Wir sind mitten drinnen im Abstiegskampf und schätzen die Chancen mit ihm höher ein“

Die SV Ried hat sich am Dienstag mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Robert Ibertsberger getrennt. Christian Heinle, der bereits im vergangenen Herbst nach dem Aus von Adreas Heraf als Interimstrainer bei den Oberösterreichern tätig war, coacht ab sofort die Innviertler.

In der 145. Folge unseres Podcasts DAB | Der Audiobeweis äußerte sich der Sportliche Leiter der SV Ried, Thomas Reifeltshammer über die Trennung von Robert Ibertsberger und sprach über Neo-Coach Christian Heinle.

„Er hat einen interessanten Werdegang, befasst sich sehr, sehr viel und akribisch mit Fußball und seine große Stärke ist, dass er Situationen sehr, sehr gut einschätzen kann. Er weiß, was er zu welchem Zeitpunkt sagen sollte, hat einen extrem guten Draht zur Mannschaft und ist für mich ein absoluter Fachmann. Das Gesamtpaket ist einfach sehr, sehr interessant, was den Christian betrifft“, so Thomas Reifeltshammer über Neo-Coach Christian Heinle.

Auf die Frage, was der Neo-Coach ändern wird, sagte Reifeltshamer: „Ich denke der erste Ansatz ist, dass er das Feuer in der Mannschaft entfachen will, damit einer für den anderen läuft und kämpft. Ist im Abstiegskampf wahrscheinlich noch entscheidender.“

