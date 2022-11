Reise nach Katar: Streik in London hält Fans auf

Kurz vor dem Startschuss in die Fußball-WM in Katar kündigt sich ein Streik am Londoner Flughafen Heathrow an, der die Reiseaktivitäten der englischen Fans beeinträchtigen dürfte. Die Gewerkschaft Unite kündigte am Freitag an, die rund 700 am Flughafen beschäftigten Mitglieder zu einem drei Tage langen Streik aufzurufen. Beginn soll am 18. November sein und damit zwei Tage vor dem WM-Start. Englands Nationalelf hat am 21. November den ersten Einsatz in Katar.

Die Angestellten der beiden Unternehmen dnata und Menzies streiken für eine Lohnerhöhung. Besonders betroffen von Verzögerungen und Flugausfällen soll die Linie Qatar Airways sein. Diese bietet während der WM in Heathrow zehn zusätzliche Flüge pro Woche nach Katar an. Weitere betroffene Airlines sind laut Unite auch Virgin, Singapore Airlines, Cathay-Pacific und Emirates.

(APA) / Bild: Imago