Reisebeschränkungen: Iran legt Beschwerde bei der FIFA ein

Wegen der knappen An- und Abreiseregelungen für sein WM-Team möchte sich der iranische Fußballverband beim Weltverband FIFA beschweren.

Die Beschränkungen für das eigene Team seien nicht vereinbar mit den Grundsätzen zur Schaffung gleicher Bedingungen für die teilnehmenden Teams, schrieb der Verband in einer Stellungnahme. Für die für Sonntag in Los Angeles/Inglewood geplante Partie gegen Belgien (12.00 Uhr Ortszeit) sei eine Anreise zwei Tage früher nicht erlaubt worden.

Iran nicht mit erster Beschwerde an FIFA

Beschwerden hatte es auch schon über fehlende Visa für Team-Mitglieder gegeben. So sei der Tross in den USA ohne die Pressesprecher, Spielanalysten und weitere Mitarbeiter unterwegs gewesen. Infolge des Krieges und der politischen Spannungen mit den USA hatte der Iran sein WM-Quartier aus Arizona nach Tijuana in Mexiko verlegt. Das Land kann nur unter strengen Auflagen teilnehmen.

Irans Trainer und Spieler durften schon zum Auftaktspiel gegen Neuseeland in Inglewood in Kalifornien nur am Vortag anreisen.