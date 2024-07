Reisestrapazen vor Halbfinale für Oranje „kein Problem“

Die unerwarteten Reisestrapazen vor dem Halbfinal-Duell mit England am (heutigen) Mittwoch haben für die niederländische Fußball-Nationalmannschaft laut Bondscoach Ronald Koeman „kein Problem“ dargestellt.

Die Elftal musste am Dienstag aufgrund einer Streckensperrung mit dem Flugzeug anstelle des Zuges von Wolfsburg nach Dortmund reisen, die Ankunft im Hotel verzögerte sich um etwa vier Stunden.

„Wir waren nur 30 Minuten im Flugzeug, kamen in unserem Hotel an und können uns heute Abend gut ausruhen“, sagte Koeman in einem Interview mit der UEFA am Dienstag, nachdem die geplante Pressekonferenz vor dem Spiel wegen der Reiseverspätung abgesagt werden musste.

(APA/Reuters) / Artikelbild: Imago