Der SV Ried steht auswärts beim Wolfsberger AC in der elften Runde der ADMIRAL Bundesliga eine schwierige Aufgabe bevor. Aktuell befinden sich die Innviertler in einer schwierigen Phase. Das war in den vergangenen Jahren nicht immer so. Maßgeblich beteiligt am Aufschwung in Ried war Stefan Reiter, der aber nicht an eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte anstrebt.