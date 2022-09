Reiter vor Salzburgs CL-Auftakt: „Wir wollen überwintern“

Bereits vor dem heutigen Bundesliga-Duell gegen die WSG Tirol (JETZT LIVE auf Sky Sport Austria 3 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) wirft für den FC Red Bull Salzburg bereits der Champions-League-Auftakt seinen Schatten voraus. Geschäftsführer Stephan Reiter freut sich nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen auf die erneute Teilnahme, sondern gibt auch sportliche Ziele vor.

„Wir wollen überwintern, in die K.O.-Phase der Europa League einzuziehen ist ein phantastisches Ziel. Wir haben eine richtig spannende Gruppe“, erklärt der Salzburg-Funktionär im Sky-Interview. Trotz der Achtelfinal-Teilnahme der letzten Saison will Reiter nicht zwingend höhere Ansprüche stellen: „Ich glaube, man muss da gut aufpassen. Wenn man die Relation zu den Gegnern sieht, ist man da klarer Außenseiter. Wir können begeistern, wir können überraschen, aber dass die Bäume in den Himmel wachsen, wird’s bei uns in Salzburg nicht geben.“

Ein Dämpfer vor dem beinahe ausverkauften Erstrundenspiel gegen den AC Mailand (Der CL-Dienstag ab 18 Uhr LIVE auf Sky Sport Austria – streame alle Spiele mit dem SkyX-Traumpass) ist hingegen die Verletzung von Mittelfeldspieler Luka Sucic: „Das ist natürlich eine Meldung, die nicht gut angekommen ist. Auch hier bin ich überzeugt; da sind immer wieder Spieler nachgekommen, die überraschen konnten.“

(Red.)