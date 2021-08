Rekord-Ablöse! Grealish vor Wechsel zu Manchester City

via

via Sky Sport Austria

Jetzt kann es ganz schnell gehen! Der Wechsel von Jack Grealish zu Manchester City steht unmittelbar bevor und könnte noch am heutigen Mittwoch offiziell über die Bühne gehen.

Der Transfer hatte sich in den vergangenen Wochen angedeutet, doch jetzt scheint dieser in den letzten Zügen zu sein. Jack Grealish wird Aston Villa verlassen und sich Premier-League-Konkurrent Manchester City anschließen.

Deal steht unmittelbar bevor

Dies berichten englische Medien übereinstimmend. Das Team von Trainer Pep Guardiola wird den offensiven Mittelfeldspieler demnach zum teuersten Neuzugang aller Zeiten machen. Umgerechnet rund 117 Millionen Euro sollen fließen. Kein anderer englischer Erstligist hat jemals mehr für einen Spieler bezahlt. In den nächsten 24 Stunden könnte der Deal offiziell bekanntgegeben werden.

Der 25 Jahre alte englischer Nationalspieler war am Montag aus dem EM-Urlaub zurückgekehrt und soll heute noch am Teamtraining von Aston Villa teilgenommen haben. “Das sind große Transfer-News”, betonte Michael Brigde, Reporter von Sky UK, und ergänzte: ”Der Deal ist noch nicht in trockenen Tüchern. Das heutige Training bei Aston Villa könnte das Letzte gewesen sein.”

Grealish soll bei den Citizens einen Fünfjahresvertrag unterschreiben. Dies könnte wiederum darauf hindeuten, dass City hinsichtlich einer Verpflichtung von Tottenham-Knipser Harry Kane Abstand nimmt, der ebenfalls im Visier von Guardiola war.

(skysport.de) / Bild: Imago