Rekord zum Jubiläum! Neuer feiert einen besonderen Sieg

Für den FC Bayern war es ein gelungener Auftakt in die Champions League, für Manuel Neuer sogar ein Vereinsrekord.

Die Bayern konnten sich im ersten Spiel der Königsklasse gegen den FC Chelsea mit 3:1 durchsetzen. Der Sieg gegen den Gewinner der Klub-WM ist Anlass zur Freude genug, für Manuel Neuer ist das Spiel auch aus anderer Perspektive ein ganz besonderes.

Gegen Chelsea fuhr Neuer seinen 100. Sieg in der Königsklasse ein*. Zu diesem Jubiläum löste Neuer zudem noch Bayern-Legende Lothar Matthäus ab: Der Keeper ist mit seinen 39 Jahren und 174 Tagen nun der älteste Spieler in der Geschichte der Münchener, der jemals an einer Champions-League-Partie teilnahm. Matthäus hielt den Rekord mit 38 Jahren und 353 Tagen, als er am 08.03.2000 gegen Real Madrid die vollen 90 Minuten absolvierte.

Insgesamt blieb Neuer in 62 seiner Champions-League-Spiele ohne Gegentor und verhalf dem FC Bayern zum zweifachen Gewinn des Henkelpotts.

*In der Statistik kommt Manuel Neuer nach diesem Sieg auf insgesamt 102. Jedoch hat er zwei von diesen Spielen in der Champions League erst in der Verlängerung bzw. im Elfmeterschießen gewonnen, nachdem der FC Bayern sich in einem K.o.-Runden-Rückspiel nach 90 Minuten mit einem Rückstand in die Verlängerung beziehungsweise ins Elfmeterschießen gerettet hatte. Diese beiden Spiele werden deshalb hier nicht berücksichtigt.

