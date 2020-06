Rekordmeister & Rekord-Legionär: Alaba gelingt doppelter Meilenstein

via

Mit einem 1:0-Erfolg in Bremen hat sich der FC Bayern München drei Spieltage vor Schluss den Meistertitel der deutschen Bundesliga-Saison 2019/20 gesichert. Beim insgesamt 30. Triumph der Münchner knackte ÖFB-Legionär David Alaba gleich zwei besondere Rekorde.

Gemeinsam mit seinem Teamkollegen Thomas Müller stieg Alaba zum Rekordmeister der Bundesliga auf: Das Bayern-Duo kürte sich zum bereits neunten Mal zum deutschen Meister und zog mit ihrem langjährigen Mitspieler Franck Ribery gleich.

Mit dieser besonderen Marke übertrumpfte der ÖFB-Teamspieler einige große Namen seines Vereins: Oliver Kahn, Philipp Lahm sowie Bastian Schweinsteiger (je acht Meistertitel) liegen in diesem Ranking nun hinter dem Defensivspieler.

Bundesliga-Einsätze: Alaba übertrumpft Herzog

Einen zweiten Rekord hat Alaba bereits mit dem Anpfiff der Partie aufgestellt: Mit seinem insgesamt 265. Bundesliga-Match löste er Andreas Herzog als bisherigen österreichischen Rekordspieler im deutschen Oberhaus ab.

Seit seinem Debüt am 6. März 2010 sammelte der 27-Jährige nicht nur einige Trophäen, sondern auch den ein oder anderen Treffer: Immerhin 22 Tore und 25 Assists gelangen dem meist in einer defensiven Position aufgebotenen Profi in seiner mittlerweile mehr als zehn Jahre andauernden Bundesliga-Laufbahn. Im Übrigen absolvierte Alaba nicht alle seiner Spiele im Bayern-Trikot: Im Frühjahr 2011 lief Alaba als Leihspieler insgesamt 17 Mal für TSG Hoffenheim auf.

Eine Bestmarke dürfte für den Allrounder außer Reichweite bleiben: Die des Bayern-Rekorspielers. Mit insgesamt 380 Pflichtspiel-Einsätzen liegt Alaba im ewigen Ranking auf Platz 17 – Spitzenreiter und Vereinslegende Sepp Maier hält bei bislang unangefochtenen 651 Spielen.

