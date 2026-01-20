Rekordspieler Trimmel verlängert bei Union Berlin

Christopher Trimmel verlängert seinen Vertrag bei Union Berlin vorzeitig! Der Kontrakt zwischen den Köpenickern und Trimmel wäre Ende Juni ausgelaufen – der gebürtige Burgenländer bleibt somit eine weitere Saison bei den Berlinern.

Der 38-jährige Österreicher und ehemalige Rapid-Profi spielt bereits seit 2014 bei den „Eisernen“ und ist dort auch Kapitän. Zum Zeitpunkt des Auslaufens seines neuen Vertrages bei den Köpenickern wird der Rechtsverteidiger bereits 40 Jahre alt sein.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Mit 378 absolvierten Pflichtspielen ist Christopher Trimmel Rekordspieler des traditionsreichen 1. FC Union Berlin.

Christopher Trimmel erklärte zu seiner Vertragsunterschrift: „Wenn ich auf meine Zeit bei Union zurückblicke, bin ich vor allem dankbar. Ich habe hier unglaublich viel erlebt, bin als Spieler und als Mensch gewachsen und durfte Teil einer Entwicklung dieses Klubs sein, die so wohl niemand erwartet hätte. Union ist für mich längst mehr als ein Verein, es ist ein Ort geworden, an dem ich mich zuhause fühle und an dem ich weiterhin alles geben möchte.“

Horst Heldt, Geschäftsführer Profifußball des 1. FC Union Berlin, ergänzte: „Trimmi steht wie kaum ein anderer Spieler für die Entwicklung des 1. FC Union Berlin in den vergangenen Jahren. Er hat sportlich Verantwortung übernommen, ist als Kapitän vorangegangen und hat sich dabei stets mit dem Verein identifiziert. Die erneute Verlängerung ist ein Ausdruck von Vertrauen und Wertschätzung sowie ein wichtiges Zeichen für Kontinuität innerhalb unserer Mannschaft.“

Bild: Imago