Rekordtransfer! Nwaiwu verlässt den WAC

Chibuike Nwaiwu verlässt den Wolfsberger AC. Der 22-Jährige avanciert nach Sky-Infos zum Rekordtransfer der Kärntner.

Nwaiwu kam im Sommer 2024 vom nigerianischen Erstligisten Enyimba Aba ins Lavanttal und wurde schnell zum Stammspieler. Der Innenverteidiger stand in 45 Pflichtspielen für den WAC auf dem Feld, in diesen gelangen ihm auch fünf Tore.

Nun zieht es den Leistungsträger in die Türkei. Der Defensivspieler unterschreibt beim Tabellendritten Trabzonspor. Der WAC kassiert 5,5 Millionen Euro, nach Sky-Informationen kann sich die Ablöse samt Boni auf bis zu acht Millionen Euro erhöhen. Der Vertrag des Nigerianers im Lavanttal wäre noch bis Sommer 2027 gelaufen.

Bild: Imago