Remis bei Arsenal: Liverpool muss Tabellenführung abgeben

Der FC Liverpool hat durch ein Remis im turbulenten Topspiel beim FC Arsenal die Tabellenführung der englischen Premier League an Manchester City verloren. Die Reds fielen durch das 2:2 (1:2) mit 22 Punkten hinter den Titelverteidiger (23) zurück, der am Samstag Schlusslicht FC Southampton knapp mit 1:0 (1:0) bezwungen hatte. Arsenal (18) folgt auf Rang drei.

Mohamed Salah (81.) rettete Liverpool kurz vor Schluss zumindest einen Punkt. Vier Tage nach dem Champions-League-Sieg bei RB Leipzig (1:0) war es für Teammanager Arne Slot, Nachfolger von Jürgen Klopp, im 13. Pflichtspiel mit seinem neuen Klub das erste Remis – bei nur einer Niederlage.

Bukayo Saka (9.) mit seinem 50. Premier-League-Tor und der Ex-Dortmunder Mikel Merino (43.) trafen für Arsenal, das eine Woche zuvor überraschend in Bournemouth verloren hatte. Liverpools zwischenzeitliches 1:1 erzielte Virgil van Dijk (18.).

Chelsea gewinnt knapp

Der FC Chelsea bleibt derweil nach einem 2:1 (1:1) im Topspiel gegen Newcastle United mit 17 Punkten in der Spitzengruppe. Teammanager Oliver Glasner gewann mit Crystal Palace 1:0 (1:0) gegen Tottenham Hotspur. Der ehemalige Mainzer Jean-Philippe Mateta erzielte in der 31. Minute das Siegtor, bei den Spurs wurde Timo Werner in der 62. Minute eingewechselt.

