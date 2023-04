Remis gegen Augsburg: Stuttgart unter Hoeneß weiter unbesiegt

Der VfB Stuttgart hat im Kampf um den Verbleib in der deutschen Fußball-Bundesliga unter dem neuen Trainer Sebastian Hoeneß die erste Niederlage doch noch verhindert.

Beim FC Augsburg gelang dem VfB am Freitag ein 1:1. Zum Auftakt der 29. Runde gerieten die Stuttgarter bereits in der achten Minute durch einen Flugkopfball-Treffer von Dion Beljo in Rückstand. Wataru Endo glich in der 78. Minute aus.

Die Gastgeber, bei denen Julian Baumgartlinger in der 71. Minute eingewechselt wurde, verpassten es damit, sich entscheidend in der Tabelle aus der Abstiegsregion abzusetzen. Der Vorsprung auf die Stuttgarter auf dem Relegationsplatz bleibt bei fünf Punkten. Hoeneß blieb auch im vierten Pflichtspiel als VfB-Coach ungeschlagen.

(APA).

