Remis gegen GAK: Altach muss Tabellenführung abgeben

Der SCR Altach muss die Tabellenführung in der ADMIRAL Bundesliga abgeben. Die Vorarlberger holten in der 4. Runde gegen den GAK ein 1:1 (1:1).

Patrick Greil (11.) brachte die Rheidörfler früh in Führung, Daniel Maderner (17.) sorgte wenig später für den Ausgleich. In der Tabelle rutscht Altach auf Rang drei ab. Der GAK bleibt zwar sieglos, belegt mit insgesamt drei Zählern immerhin den neunten Platz.

Die Tore im Video

Tor – 1:0 Patrick Greil (11.)

Tor – 1:1 Daniel Maderner (17.)

(APA) / Artikelbild: GEPA