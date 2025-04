Remis im Klassiker: Bayern verpassen Vorentscheidung

Der konteranfällige FC Bayern hat die Steilvorlage von Bayer Leverkusen in einem wilden Bundesliga-Klassiker nicht genutzt.

Zwar zeigte der Rekordmeister mit Super-Joker Serge Gnabry seine Comeback-Qualitäten und beflügelte phasenweise seine Titelträume. Das 2:2 (0:0) gegen den Erzrivalen Borussia Dortmund war für eine Vorentscheidung im Meisterkampf aber zu wenig.

Damit beträgt der Vorsprung des Tabellenführers auf seinen patzenden Verfolger weiter sechs Punkte. In der Champions League scheint das 1:2 aus dem Viertelfinal-Hinspiel gegen Inter Mailand beim Wiedersehen in der Oper des Fußballs am Mittwoch mit dieser Hingabe aber aufholbar.

Nach dem Rückstand durch das Tor von Maximilian Beier (48.) schlugen Raphael Guerreiro (65.) auf Vorarbeit des eingewechselten Gnabry und der Ikone Thomas Müller sowie Gnabry (69.) selbst nach Super-Solo zurück. Doch Waldemar Anton, der bei einem Abwehrversuch zuvor noch die eigene Torlatte (56.) getroffen hatte, glich aus (75.). Für die Gäste war es im Kampf ums internationale Geschäft ebenfalls zu wenig, in der Königsklasse braucht es gegen die Zauberer des FC Barcelona ohnehin ein Wunder.

