Remis in Salzburg: Kayombo rettet Sturm in der Nachspielzeit

Titelverteidiger Sturm Graz hat sich zumindest für einen Tag die Tabellenführung in der ADMIRAL Bundesliga erarbeitet. Die Truppe von Coach Fabio Ingolitsch erkämpfte sich dank eines späten Tors von „Joker“ Axel Kayombo (93.) am Sonntag im Schlager der 30. Runde bei Red Bull Salzburg ein 1:1 und liegt einen Punkt vor dem LASK, der am Montag den Vierten Rapid empfängt. Der Dritte Salzburg, für den Yorbe Vertessen traf (22.), liegt zwei Zähler zurück.

Salzburg verpasste es, nach dem 0:1 bei Rapid vor 17.318 Zuschauern gleich wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren. Gegen die Steirer müssen sie damit weiter seit einem Heim-3:1 am 2. März 2025 auf einen vollen Erfolg warten, sechsmal gab es zuletzt keine drei Punkte, die jüngsten drei Duelle endeten 1:1. Die Grazer teilten in der Meistergruppe zum fünften Mal in Folge die Punkte, die ungeschlagene Serie wurde auf elf Spiele ausgebaut. Kommenden Sonntag ist Salzburg beim LASK zu Gast, Sturm gastiert im Steiermark-Aufeinandertreffen in Hartberg.

Kiteishvili zu Beginn nur auf Bank

Bei den Grazern meldete sich Jeyland Mitchell fit, Starspieler Otar Kiteishvili saß im Duell der beiden Meister der vergangenen zwölf Jahre wegen Wadenproblemen zu Beginn aber nur auf der Bank. Bei den Salzburgern war Kapitän Mads Bidstrup ebenfalls aufgrund einer „zwickenden Wade“ nur Tribünengast, er will aber kommende Woche wieder mitwirken. Die Gastgeber steckten das Fehlen besser weg. Sie gewannen vor der Pause zwar deutlich weniger Zweikämpfe und hatten weniger Ballbesitz, diktierten aber klar das Geschehen.

Ein Volley von Sota Kitano ging schon nach wenigen Sekunden deutlich drüber, Kerim Alajbegovic scheiterte an Sturm-Tormann Daniil Chudjakow (18.). Vier Minuten später konnte der 22-jährige Russe einen Kjaergaard-Schuss nur kurz abwehren und Vertessen staubte aus kurzer Distanz zur verdienten Führung ab. Einen Doppelpack des Stürmers verhinderte die Stange (26.). Die Gäste kamen nur einmal dem Ausgleich nahe. Maurice Malone fand in Alexander Schlager seinen Meister, den Nachschuss setzte Gizo Mamageishvili deutlich über das Gehäuse (29.). Aufseiten der Salzburger ließ Kitano bei einem Schuss aus der Drehung eine weitere Chance aus (40.).

Erstes Saisontor von Kayombo im Finish

Nach Wiederbeginn hätte der Japaner den Sack zumachen müssen, ließ aber zweimal (58., 67.) die Kaltschnäuzigkeit im Abschluss vermissen. Das sollte sich noch rächen. Schlager konnte einen Linksschuss von Paul Koller aber vorerst noch zur Ecke abwehren (82.). Bis zum Schluss blieb es auch deshalb spannend, da Salzburgs Karim Konate aus bester Position vorbeischoss (86.). Die späten Einwechslungen von Kiteishvili (ab der 73.) und Kayombo (ab der 88.) gaben am Ende den Ausschlag für Sturms Punktgewinn. Der Georgier hatte zu viel Platz und konnte Kayombo bedienen, der im Strafraum von mehreren Salzburgern nicht attackiert wurde und ins lange Eck zu seinem ersten Saisontor einschießen konnte.

Quasi postwendend staubte Moussa Yeo nach einem kurz abgewehrten Krätzig-Schuss zum vermeintlichen 2:1 der Hausherren ab, der Treffer wurde nach mehrminütigem VAR-Check aber wegen einer Abseitsstellung zurecht nicht anerkannt.

Die Tore im Video

1:0 Yorbe Vertessen (22.)

1:1 Axel Kayombo (90.+3)

(APA) / Artikelbild: GEPA