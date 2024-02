Maric neuer Trainer der U19 des FC Bayern

Trainerwechsel am Campus des FC Bayern: Der deutsche Rekordmeister hat sich von U19-Coach Michael Hartmann getrennt.

Das gaben die Münchner am Montagabend offiziell bekannt. Rene Maric, der im Herbst für die neu geschaffene Position Teamleiter Trainerentwicklung und Spielidee verpflichtet wurde, übernimmt das Amt. Der Österreicher arbeitete bereits als Co-Trainer von Marco Rose bei Red Bull Salzburg, Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund.

„Rene Maric hat bislang einen super Job in unserer Akademie als Teamleiter Trainerentwicklung & Spielphilosophie absolviert. Wir sind sehr froh, dass er sich nun kurzfristig bereit erklärt hat, zusätzlich auch noch die U19-Mannschaft zu übernehmen“, wird Sportdirektor Christoph Freund zitiert.

Altintop: „Entscheidung nicht leicht gefallen“

Bayerns U19-Junioren hatten zuletzt deutlich mit 1:4 beim FC Augsburg verloren und liegen in der Staffel Süd/Südwest nur auf Platz sieben. In der UEFA Youth League steht am Mittwoch das Playoff-Spiel gegen den FC Basel an.

„Wir haben uns seit gestern mit allen Beteiligten intensiv über die aktuelle Situation in unserer U19 ausgetauscht und mit Michael Hartmann ausführliche Gespräche geführt. Am Ende haben wir entschieden, dass wir uns aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die weitere Ausbildungsphilosophie von Michael trennen werden. Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen“, sagte Halil Altintop. Der Ex-Bundesliga-Profi ist bei den Münchnern als Sportlicher Leiter am Campus tätig.

(Red.)

Bild: Imago