Renner kehrt nach Österreich zurück

Rene Renner ist zurück in der ADMIRAL Bundesliga. Der Wolfsberger AC hat am Samstag die Verpflichtung des 31-jährigen bekanntgegeben.

Damit ist die Wiedervereinigung mit seinem früheren Coach Dietmar Kühbauer perfekt. Der WAC-Trainer kennt den Außenbahnspieler aus seiner Zeit beim LASK.

Renner startete seine Profi-Karriere 2014 in der 2. Liga beim FC Wacker Innsbruck. Über Blau-Weiß Linz und den SV Mattersburg, bei dem er 2017 sein Debüt in der höchsten Spielklasse feiern durfte, wechselte er schließlich 2019 zum LASK. In knapp sechs Jahren brachte es Renner auf über 120 Bundesliga-Einsätze und sammelte internationale Erfahrung. Ab März 2025 war Renner für den thailändischen Serienmeister Buriram United tätig, wo er auch den ASEAN Club Championship-Titel holen konnte.

Renner unterzeichnete beim WAC einen Zweijahresvertrag bis 2027.

Renner: „Bin topmotiviert“

Renner meinte über den Wechsel zum WAC: „Ich freue mich sehr, ab Sommer das Trikot der Wölfe zu tragen. Besonders gespannt bin ich auf meine ersten Einsätze in der Lavanttal-Arena und auf die internationalen Aufgaben, die wir hoffentlich sehr erfolgreich bestreiten werden. Ich bin topmotiviert für die neue Saison und bereit für den Trainingsstart am kommenden Montag.“

(Wolfsberger AC / Red.)

Bild: GEPA