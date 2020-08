“Respektiere ihn nicht als Mann”: Silva-Wechsel erzürnt Lazio

via

David Silva kehrt überraschend in seine spanische Heimat zurück und schließt sich Real Sociedad San Sebastian an. Der Sinneswandel des 34-Jährigen sorgt in Rom für Empörung und Unverständnis.

Nach zehn Jahren bei Manchester City suchte David Silva eine neue Herausforderung. Lange Zeit galt Lazio Rom als Favorit auf eine Verpflichtung. Der spanische Welt- und Europameister soll mit dem Champions-League-Teilnehmer bereits einig gewesen sein, auch der Medizincheck sollte demnächst stattfinden. Doch dann kam die Wende.

Am Montag gab Real Sociedad San Sebastian völlig überraschend bekannt, dass der Edeltechniker bis zum 30. Juni 2022 für die Basken auflaufen wird. Die Reaktion aus Rom ließ nicht lange auf sich warten. “Ich respektiere David Silva als Spieler, aber nicht als Mann“, kritisierte Lazio-Sportdirektor Igli Tare den 34-Jährigen mit deutlichen Worten.

Silva bestritt beim überraschenden Champions-League-Aus gegen Olympique Lyon sein letztes Spiel für die Citizens, mit denen er viermal Meister und zweimal FA-Cup-Sieger wurde. Insgesamt absolvierte er 436 Spiele für den englischen Vizemeister.

Für seine Verdienste wird er – wie auch Vincent Kompany – mit einer Statue geehrt, die 2021 enthüllt werden sollen. Dies gab der Klub von Startrainer Pep Guardiola am Montag bekannt.

