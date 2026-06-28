Nicht nur unmittelbar nach dem Ende des höchst dramatischen 3:3-Remis des ÖFB-Teams gegen Algerien bei der WM hat die internationale Presse mit Erstaunen auf die Partie zurückgeblickt.

Nun reagierten weitere Medien aus Spanien sowie Zeitungen aus Deutschland, England und Frankreich vor allem auf die denkwürdige Schlussphase des Dramas von Kansas City. Weitere internationale Pressestimmen nach dem Spiel Algerien – Österreich (3:3) am Sonntag (MESZ) bei der Fußball-WM in Nordamerika:

Spanien:

„Marca“: „Kalajdzic taucht in der letzten Sekunde auf, um Österreich am Leben zu halten! Der Stürmer vollendet eine großartige Offensivaktion, nachdem Michael Gregoritsch eine Flanke zum zweiten Pfosten kontrolliert und ihm den Ball serviert hat, um den Ausgleich einzuschieben. Er gleicht in der letzten Spielminute aus!“

„As“: „Wie vorhersehbar war, haben Österreich und Algerien das Unentschieden erzielt, das beide Mannschaften in die nächste Runde brachte, obwohl es auf völlig unerwartete Weise geschah. Ein Wahnsinn, der mit einer Nachspielzeit endete, in der beide treffen konnten. Das mitteleuropäische Team trifft auf Spanien, obwohl es in der 95. Minute noch ausgeschieden war. Die Afrikaner treffen auf die Schweiz und der große Verlierer des Ergebnisses war Iran, das ausgeschieden ist.“

Deutschland:

„Bild“: „Pure Ekstase in Rot-Weiß! Der Ex-Stuttgarter Sasa Kalajdzic rettet der Elf von Nationaltrainer Ralf Rangnick den Einzug in die K.o.-Runde.“

HIGHLIGHTS | Algerien – Österreich 3:3 | WM 2026

„Süddeutsche Zeitung“: „Ballgeschiebe, Buhrufe und dann doch noch wilde Wendungen: Beim 3:3 zwischen Algerien und Österreich sieht es nach einem Nichtangriffspakt aus – bis ein Tor die Österreicher in Panik versetzt und alles ganz anders kommt.“

Italien:

„Gazzetta dello Sport“: „Die Tränen des Iran, das Fest Österreichs.“

England:

„Guardian“: „Das quälende Ausscheiden von Team Melli (Iran, Anm.), nachdem andere Ergebnisse nicht zu ihren Gunsten ausgefallen sind, ist ein Moment des Schmerzes, der an die Spitze einer Fußballgeschichte voller solcher Momente rückt.“

Frankreich:

„Le Parisien“: „Die Österreicher haben sich selbst Angst gemacht, bevor sie in den letzten Sekunden mit einem rettenden Geistesblitz ihr Ticket geholt haben. Eines der besten Spiele dieser Gruppenphase.“