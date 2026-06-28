„Völliger WM-Wahnsinn“: Pressestimmen zu Algerien vs. Österreich

Österreich und Algerien haben bei der WM 2026 mit einem wilden 3:3 (1:1) die K.o.-Runde erreicht. So reagiert die internationale Presse auf das verrückte „Endspiel“.

ALGERIEN

Competition: „Nach einem Spiel voller Wendungen hat sich die Nationalmannschaft dank des Unentschiedens gegen Österreich (3:3, Halbzeitstand: 1:1) für das Sechzehntelfinale der Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert.“

SPANIEN

Marca: „Was für ein unglaubliches Finale, um unseren Gegner kennenzulernen! Österreich schied in der 93. Minute aus … und qualifizierte sich in der 96. Minute!“

Mundo Deportivo: „Österreich trifft nach dem verrücktesten Ausgang der Weltmeisterschaft auf Spanien.“

Sport: „Völliger Wahnsinn! Österreich qualifiziert sich in der 96. Minute und trifft im Sechzehntelfinale auf Spanien. Die Mannschaft von Luis de la Fuente kennt nun ihren Gegner in der ersten K.o.-Runde: Österreich, das in der 93. Minute noch ausgeschieden war, qualifiziert sich zwei Minuten später in einem der surrealsten Spielenden dieser Weltmeisterschaft.“

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Ein Unentschieden sollte es sein – und ein Unentschieden war es auch. Doch das 3:3, durch das Österreich und Algerien weiterkommen, wird für Gesprächsstoff sorgen: Beim Stand von 2:2 begann ein endloses und peinliches Hin und Her, das überraschend durch das Tor von Mahrez in der 93. Minute unterbrochen wurde, wodurch Österreich ausschied. Zwei Minuten später, genau beim Schlusspfiff, fiel dann das 3:3 durch Kalajdzic, das die Sache wieder ins Lot brachte.“

FRANKREICH

L’Equipe: „Ein Unentschieden hätte sowohl Österreich als auch Algerien gereicht, doch beide Mannschaften haben an diesem Samstagabend in der schwülen Hitze von Kansas City bis zum Schluss alles gegeben (3:3). Als neuntbester Dritter ist der Iran somit nicht durch eine moderne Version des „Spiels der Schande“ ausgeschieden.