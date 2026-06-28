„Das Happy End für uns ist unglaublich“ – Die Reaktionen nach Algerien gegen Österreich

Österreichs Nationalteam steht bei der Fußball-WM im Sechzehntelfinale. Die Reaktionen zum Spiel.

Ralf Rangnick (Teamchef Österreich/via ORF): „Ich glaube, so etwas habe ich nicht mal im Entferntesten in einem Fußball-Spiel erlebt. Normalerweise ist das Spiel mit dem 2:3 vorbei und du bist tot. Dass wir nochmals die Chance nutzen und ins Spiel zurückkommen, ist unfassbar. Wir waren alle sprachlos, dass es noch die Wendung genommen hat, viel besser als mit Hollywood kann man es nicht beschreiben. Wir sind froh und glücklich, dass wir es geschafft haben und weiter sind. Es war ein Endspiel, wahrscheinlich hätten die meisten ein 0:0 erwartet, das Spiel war das Gegenteil. Ich finde, dass wir heute nach vorne im Umschaltspiel viele Dinge gut gemacht haben. Im Spiel gegen den Ball hatten wir ziemliche Probleme. Auch läuferisch auf der einen oder anderen Position. In einigen Situationen haben wir nicht gut ausgesehen. Darüber reden wir morgen, heute ist einmal Feiern angesagt.“

Sasa Kalajdzic (ÖFB-Torschütze/via ORF): „Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Es ist so schnell gegangen. Wir haben den Treffer bekommen, alle waren gefühlt in Schockstarre. Das Happy End für uns ist unglaublich. Ich bin froh, dass ich was beitragen konnte und die Reise noch nicht zu Ende ist.“

Michael Gregoritsch (ÖFB-Teamspieler/via ORF): „Das war mit großem Abstand mein wichtigster Assist. Wir haben uns mit dem Feuer gespielt und haben Öl reingegossen. Nach dem 2:3 haben wir gedacht, es ist vorbei. Dann gibt es ein kleines Wunder. Es wäre so unverdient gewesen, wenn wir rausgegangen wären. Wir haben uns leider aufs Verteidigen eingelassen, haben Bälle verloren und viel zu lange gebraucht, bis wir ins Pressing gekommen sind. Es war dumm und fahrlässig von uns, Gott sei Dank sind wir dafür nicht bestraft worden. Spanien ist ein K.o.-Spiel. Wir sind nicht der Favorit, aber wir haben eine kleine Chance.“

Marcel Sabitzer (ÖFB-Teamspieler/via ORF): „Wir gehen zweimal in Führung, dann müssen wir das nach Hause bringen. Aber wir sind weiter, das zählt. Du kassierst in der 94. das 2:2 und denkst, es ist vorbei, aber wir glauben trotzdem daran. Es gibt viel zu analysieren, es war teilweise unseriös, wir haben viel zu einfache Gegentore bekommen.“

Marko Arnautovic (ÖFB-Torschütze/via ORF): „Ich bin sprachlos. Dass wir in letzter Sekunde den Ausgleich machen, wie der Spielverlauf war, das war crazy. Nach dem 2:3 habe ich gedacht, wir fliegen nach Hause. Ich kann es noch immer nicht in Worte fassen, alles ist sehr schnell passiert. Das Wichtigste ist, dass wir aufgestiegen sind. Jetzt wollen wir gegen Spanien alles geben. Das Knie ist okay, ich habe einen kleinen Stich gespürt, aber alles okay. Ich würde gegen Spanien auch mit einem Knie spielen.“

Riyad Mahrez (Algerien-Doppeltorschütze/via ORF): „Wir sind im Sechzehntelfinale, das ist das Wichtigste. Wir haben ein solides Spiel gemacht, hätten fast gewonnen. Aber das Unentschieden ist auch in Ordnung.“