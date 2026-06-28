Rasmus Kristensen steht nach Sky Sport Informationen kurz vor einem Wechsel von Eintracht Frankfurt zum FC Midtjylland.

Wie Tipsbladet zuerst berichtete, unterschreibt der Defensiv-Spezialist bei den Dänen einen Vertrag bis 2031. Der Wechsel erfolgt dabei aus persönlichen Gründen, so möchte der Ex-Salzburg-Profi zurück in seine Heimat. Einst war der 28-Jährige bei Midtjylland ausgebildet worden.

Kristensen absolvierte bereits Medizincheck

Die SGE kassiert für den Außenverteidiger eine Ablöse in Höhe von rund sechs Millionen Euro. Kristensen, der in der vergangenen Spielzeit ein wichtiger Leader bei der Eintracht war, hat seinen Medizincheck bei den Dänen bereits absolviert.