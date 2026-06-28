Deschamps nach Schicksalsschlag zurück: „Sind zu Großem fähig“

Nach seinem persönlichen Schicksalsschlag hat Trainer Didier Deschamps die sportlichen Ziele wieder in den Blick genommen – und die französische Nationalmannschaft auf die heiße WM-Phase eingeschworen.

„Es ist zwar derselbe Wettbewerb, aber gleichzeitig ein völlig neuer Abschnitt. Jetzt gilt: Nach jedem Spiel kann das Aus kommen“, sagte Deschamps in einer Ansprache an seine Spieler: „Jetzt ist es an mir, euch daran zu erinnern, dass wir zu Großem fähig sind.“

Deschamps war nach dem zweiten Spiel gegen den Irak (3:0) abgereist, um an der Beisetzung seiner Mutter teilzunehmen, am Dienstag hatte ihn die traurige Todesnachricht in den USA erreicht. Das letzte Vorrundenspiel gegen Norwegen (4:1) verpasste er deshalb. Inzwischen ist Deschamps zurück bei der Mannschaft, am Samstag leitete er auf dem Campus der Bentley University in Waltham/Massachusetts wieder das Training.

Deschamps: „Gehen Schritt für Schritt voran“

Deschamps, Weltmeister von 2018 und Vizechampion von 2022, strebt bei seinem letzten Turnier als Nationalcoach der Franzosen nach dem Maximum. „Wir gehen Schritt für Schritt voran. Wir steigen den Berg hinauf“, sagte der 57-Jährige zu seinen Profis um Starstürmer Kylian Mbappé: „Und je weiter wir kommen, desto stärkere Gegner werden uns gegenüberstehen. Konzentrieren wir uns jetzt erst einmal auf die Schweden.“

Am Dienstag (23.00 Uhr MESZ) treffen Les Bleus im Kampf ums Achtelfinale im Finalstadion von East Rutherford auf die Skandinavier. Sollte Frankreich die Runde der letzten 16 erreichen, ginge es in Philadelphia gegen Deutschland oder Paraguay.