Der Spielplan der K.o.-Phase bei der Fußball-WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA ist nach dem dramatischen Duell zwischen Österreich und Algerien komplett. Sky Sport Austria gibt einen Überblick über alle Duelle im Sechzehntelfinale (alle Beginnzeiten MESZ).

Der neue Turnierbaum zeigt den kompletten Weg ins Finale – inklusive möglicher Kracher-Duelle und Deutschlands Chancen im Titelrennen. Österreich trifft im Sechzehntelfinale am Donnerstag (21:00 Uhr) in Los Angeles auf Spanien.

WM 2026: Die Duelle der K.o.-Phase

SECHZEHNTELFINALE

Sonntag, 28. Juni 2026:

Südafrika – Kanada (21.00, Los Angeles)

Montag, 29. Juni 2026:

Brasilien – Japan (19.00, Houston)

Deutschland – Paraguay (22.30, Boston)

Dienstag, 30. Juni 2026:

Niederlande – Marokko (03.00, Monterrey)

Elfenbeinküste – Norwegen (19.00, Dallas)

Frankreich – Schweden (23.00, New Jersey)

Mittwoch, 1. Juli 2026:

Mexiko – Ecuador (03.00, Mexiko-Stadt)

England – DR Kongo (18.00, Atlanta)

Belgien – Senegal (22.00, Seattle)

Donnerstag, 2. Juli 2026:

USA – Bosnien-Herzegowina (02.00, San Francisco)

Spanien – Österreich (21.00, Los Angeles)

Freitag, 3. Juli 2026:

Portugal – Kroatien (01.00, Toronto)

Schweiz – Algerien (05.00, Vancouver)

Australien – Ägypten (20.00, Dallas)

Samstag, 4. Juli 2026:

Argentinien – Kap Verde (00.00, Miami)

Kolumbien – Ghana (03.30, Kansas City)

ACHTELFINALE

Samstag, 4. Juli 2026:

Sieger Südafrika vs. Kanada – Sieger Niederlande vs. Marokko (19.00, Houston)

Sieger Deutschland vs. Paraguay – Sieger Frankreich vs. Schweden (23.00, Philadelphia)

Sonntag, 5. Juli 2026:

Sieger Brasilien vs. Japan – Sieger Elfenbeinküste vs. Norwegen (22.00, New Jersey)

Montag, 6. Juli 2026:

Sieger Mexiko vs. Ecuador – Sieger England vs. DR Kongo (02.00, Mexiko-Stadt)

Sieger Portugal vs. Kroatien – Spanien vs. Österreich (21.00, Dallas)

Dienstag, 7. Juli 2026:

Sieger USA vs. Bosnien-Herzegowina – Sieger Belgien vs. Senegal (02.00, Seattle)

Sieger Argentinien vs. Kap Verde – Sieger Australien vs. Ägypten (18.00, Atlanta)

Sieger Schweiz vs. Algerien – Sieger Kolumbien vs. Ghana (22.00, Vancouver)

VIERTELFINALE

Donnerstag, 9. Juli 2026:

Sieger Philadelphia – Sieger Houston (22.00, Boston)

Freitag, 10. Juli 2026:

Sieger Dallas – Sieger Seattle (21.00, Los Angeles)

Samstag, 11. Juli 2026:

Sieger New Jersey – Sieger Mexiko-Stadt (23.00, Miami)

Sonntag, 12. Juli 2026:

Sieger Atlanta – Sieger Vancouver (03.00, Kansas City)

HALBFINALE:

Dienstag, 14. Juli 2026:

Sieger Boston – Sieger Los Angeles (21.00, Dallas)

Mittwoch, 15. Juli 2026:

Sieger Miami – Sieger Kansas City (21.00, Atlanta)

SPIEL UM PLATZ 3

Samstag, 18. Juli 2026:

Verlierer HF1 – Verlierer HF2 (23.00, Miami)

FINALE

Sonntag, 19. Juli 2026:

Sieger HF1 – Sieger HF2 (21.00, New Jersey)