Sky-Info: Lewandowski vor MLS-Wechsel

Neues Kapitel für Robert Lewandowski! Der Torjäger steht nach exklusiven Sky Sport Infos unmittelbar vor einem Wechsel in die MLS zu Chicago Fire.

Der Stürmer hat sich mit dem MLS-Klub vollständig geeinigt. Die Vertragsdokumente sind vorbereitet und sollen innerhalb der nächsten 24 Stunden unterschrieben werden. Er unterschreibt einen Vertrag für zwei Jahre, der Medizincheck soll zeitnah stattfinden.

Lewandowski-Besuch in Chicago: MLS-Wechsel naht!

Premiere gegen Müller-Klub geplant

Sein erstes Spiel ist für den 16. Juli ausgerechnet gegen Vancouver und Thomas Müller geplant. Am 23. Juli soll es in Miami zum Duell mit Lionel Messi kommen. Für Lewandowski beginnt als ablösefreier Spieler ein neues Kapitel in der MLS – und im Gegenzug bekommt die Liga mit dem Angreifer einen weiteren Weltstar.