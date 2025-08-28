Rettenegger feiert beim Sommer-Grand-Prix-Auftakt ersten Sieg

Stefan Rettenegger hat am Mittwochabend beim Sommer-Grand-Prix-Auftakt in Oberstdorf seinen ersten Sieg in der Elite der Nordischen Kombinierer gefeiert.

Im Weltcup bisher fünfmal Zweiter und sechsmal Dritter setzte sich der Salzburger im „Night Race“ von Rang sechs nach dem Springen klar vor dem von Position 21 vorgestoßenen Deutschen Vinzenz Geiger durch. Sprungsieger Thomas Rettenegger wurde Dritter, der Tiroler Johannes Lamparter nach Zwischenrang zwei Sechster.

Bei den Frauen wurde in diesem Kompakt-Bewerb mit fixen Zeitabständen im Rollerrennen die steirische Sprungsiegerin Lisa Hirner Dritte. Es gewann die Deutsche Nathalie Armbruster vor der Slowenin Ema Volavsek. Von der österreichischen Elite war nach einer Erkrankung Franz-Josef Rehrl nicht am Start. Das gilt am am Wochenende bei Teamsprint und Gundersen-Bewerb in Chaux Neuve in Frankreich für die gesamte österreichische Einser-Garnitur, diese wird erst wieder danach bei den finalen Grand-Prix-Wettkämpfen vom 19. bis 21. September im Val di Fiemme antreten.

(APA) Foto: GEPA